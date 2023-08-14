Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman? Süre 1 yıl uzatıldı!
Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Aile Destek Paketi ödemeleri bir yıl süreyle uzatıldı. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleriyle ilgili detaylar...
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Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Hemen belirtelim ki Aile Destek Paketi ödemeleri bir yıl uzatıldı. Peki, Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...
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AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı ödemeleri hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara yatmıştı.
Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ay ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
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AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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