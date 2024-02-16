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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 2024 Şubat Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek ödemeleri ne kadar oldu, yatırıldı mı?

        İhtiyaç sahibi ailelere belirli bir tutarda verilen Aile Destek Paketi ödemeleri gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu ve yatırıldığı tarihler asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanması ve yapılan diğer zamlar sonrasında araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu ve Aile Destek yardım parası ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 20:36 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:36
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        • 1

          Memur ve emekli zammı ve asgari ücrete yapılan zam ile "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi yardım ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. Peki, Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman yatacak? Güncel Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği, programa hak kazanmış veya başvurmayı düşünen aileler tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Geçen ay ödemeler ayın ortasında yapılmıştı. Bu yüzden, bu ayın ödemelerinin de tahmini olarak 15 Şubat'tan sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 3

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

          “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

          Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."

        • 5

          AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, ödeme tutarı aralıklarıyla ilgili şu açıklama yer almaktadır:

          450 TL ve altı - 1.250

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        • 6

          AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

          Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

          1-2 çocuklu hanelere - 350

          3 çocuklu hanelere - 450

          4 çocuklu hanelere - 550

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        • 7

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

          Aile Destek Programına başvuran kişinin;

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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