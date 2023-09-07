Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ SORGULAMA | Eylül 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman hesaplara yatar, ne kadar ve kaç TL oldu?

        Aile Destek Programı Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

        Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsayan Aile Destek Programı ödemeleri her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan sosyal yardım ödemeleri, 850 TL ile 1.250 TL aralığında olmak üzere en fazla 12 ay süreyle ödeniyor. Aile Destek Programı Eylül ayı ödeme tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çevrildi. İşte Eylül 2023 Aile Destek Programı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 1 yıl daha uzatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri 12 ay boyunca düzenli ve süreli olarak gerçekleştiriliyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Paketi ödemeleri ikametgâh adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

          Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          EYLÜL AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Eylül ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Fakat önceki ödemeler göz önüne alındığında Eylül ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren yatırılması bekleniyor.

          AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

          2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

          Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

          Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Habertürk Anasayfa