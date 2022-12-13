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Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri

Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri

Aile Destek Paketi kapsamında sosyal yardım ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte aralık ayı Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilenler...

Giriş: 13.12.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Paketi başvuru şartları ve tarihlerini haberimizde derledik. Bakan Yanık, "Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ediyoruz, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardık". ifadelerini kullandı. İşte "Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı...

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

  • BAKAN YANIK DUYURDU!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

  • Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.

    Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

    Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.

  • BAKAN YANIK AÇIKLADI: 'PROGRAMIMIZI GENİŞLETİYORUZ'

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ ARTIRILDI!

    Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır.” ifadelerini kullandı. 

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • İKİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

    Türkiye Aile Destek Programı'nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Yanık, "Temmuz başı itibarıyla haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz-ağustos döneminde 1,6 milyon haneye yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları hali hazırda devam ediyor." dedi.

    Bakan Yanık, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelerin tamamına elektrik tüketim desteği de sağladıklarını kaydetti

  • "SÜREKLİ BİR YARDIM PROGRAMI DEĞİL!"

    "Türkiye Aile Desteği Programı sürekli bir yardım programı değil, 12 ay süreyle özellikle bu son ekonomik dalgalanmanın da dar ve orta gelir grubu üzerinde oluşturduğu baskıyı da bir anlamda hafifletmeye dönük, işte o demin söylediğimiz sosyal refahı temin etmek ve korumak iradesine dönük bir çalışma. Dolayısıyla süreli bir destek olduğu için normal şartlarda elektrik tüketim desteğinden ve doğal gaz tüketim desteğinden yararlanıcılarımız yararlanamayacak idi. Ama biz Türkiye Aile Desteği kapsamına bunu aldık. Elektrik tüketim desteği ayrıca zaten sürekli yardım alanlara yapılıyor. Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelere de yapılacak. En fazla 260 liraya kadar belli bir baremi var."

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