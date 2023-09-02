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        Haberler Gündem Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu? Toplu sözleşme zammı ile aile destek ödemelerine ne kadar zam geldi?

        Toplu sözleşme zammı ile Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu?

        Toplu sözleşme zammının belirleneceği son toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında "Memur toplu sözleşme zammı ne zaman belli olacak ve ne kadar olacak?" sorusu yanıtını ararken zammın destek ödemelerine ne kadar ve nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. İşte 2023 Ağustos Aile Destek ödemeleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:17
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri memur toplu sözleşme zammı sonrası aile destek ödemesi alan binlerce kişi tarafından yeniden gündeme geldi. Peki, 2024 zamlı Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

        • 2

          MEMURLARIN 2 YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

          Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

          Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.

        • 3

          2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 4

          2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

          Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

          Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

          Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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