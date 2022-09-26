Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Aile Destek Paketi ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül 2022 Aile Destek Programı ödemesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru şartları

Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri günün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuyla ilgili açıklamaları sonrasından yeniden gündeme gelen ihtiyaç sahibi ailelere belirli tutarlarda verilen ödemeler ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

26.09.2022 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 450, 500, 550 veya 600 TL tutarlarında farklılık gösteren ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu olurken gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. İşte 2022 Aile Destek Paketi başvuru şartları ve ödeme tarihleri...

  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.

    Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık Destek Tutarı (TL)

    450 TL ve altı                                        600

    450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı              550

    911,15 TL üzeri ─  1372,30 TL ve altı      500

    1372,30 TL üzeri ─  1833,45 TL’den az    450

  • 831 HANEYE 427,9 MİLYON ÖDEME YAPILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

  • İLK ÖDEME 29 TEMMUZ TARİHİNDE YATIRILDI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.