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Aile Destek Paketi ödeme tarihleri takvimi: Aile Destek Programı nisan Ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları ne?

Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte başvuru ve ödeme tarihleri

Aile Destek Programı nisan ayına girilmesiyle Aile Destek Paketi ödeme ve başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte Aile Destek Programı başvuru şartları ile konuyla ilgili bilgiler...

Giriş: 11.04.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aile Destek Paketi nisan ayı ödemelerine ilişkin sorgulamalar arttı. Her ay belirli tutarlarda verilen sosyal yardım ödemesi hakkında güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ve başvuru detaylarına ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...

  • NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. 

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Bu ayın ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

  • 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. 

    Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  • HAZİRAN AYI ÖDEMESİ SON OLACAK!

    Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde: 

    850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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