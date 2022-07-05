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Aile destek paketi ne zaman ve ne kadar ödenecek? 2022 Aile destek programı sonucu ne zaman açıklanacak?

Aile destek paketi ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde söz konusu durumdan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş; aile destek paketi ne zaman ve ne kadar ödenecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

05.07.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından tekrardan gündeme geldi. Yaklaşık 4 milyon aileye 15 milyar TL'lik katkı sağlamayı amaçlayan Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

  • AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, aile destek programı hakkında Twitter'da geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Sarıeroğlu; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Daha önce açıkladığımız 15 milyar liralık ilave bütçeye sahip ve 12 ay süreyle devam edecek olan Aile Destek Programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz." dedi.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLAR NELER?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    Başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

    Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

    durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Aile destek programı tutarı 450-600 TL arasında değişiyor ve en fazla 12 ay sureyle ödemesi yapılıyor.

    450 TL ve altı 600

    450 TL üzeri ─ 772,60 TL ve altı 550

    772,60 TL üzeri ─ 1.095,20 TL ve altı 500

    1.095,20 TL üzeri ─ 1.417,80 TL’den az 450

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