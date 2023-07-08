Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Aile Destek Programı Temmuz ödemesi ne zaman yatar?

        Aile Destek Programı Temmuz ayı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere hane içindeki kişi başına düşen gelire göre 850-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan ödemelerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. İşte 2023 Aile Destek Paketi Temmuz ödemelerinin yatacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 21:26
        • 1

          Aile Destek Paketi ödemelerinde son aylara girildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Aile Destek Programı Temmuz ödemesi yatacak mı, ne zaman ödeme yapılacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 Aile Destek Programı ödemelerinin sona ereceği tarih...

        • 2

          AİLE DESTEK PAKETİ TEMMUZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

           

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

          Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla son erecekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Konuya ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

        • 4

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLE DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASI!

          Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı. 

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. 

        • 6

          Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 7

          Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

          1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

          3 çocuklu hanelere- 450 TL

          4 çocuklu hanelere- 550 TL

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

          350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        İntihardan vazgeçti ama...
        İntihardan vazgeçti ama...
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü