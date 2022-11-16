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Aile Destek Paketi Kasım ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı başvuru tarihleri ve şartları nelerdir?

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, başvuru şartları nelerdir?

Aile Destek Paketi Kasım ödemelerinde son durum gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere yapılan ödemelerdir. Aile Destek Paketi'ne başvuru yapmak isteyenler, başvuru şartları ve tarihlerini yakından takip ediyor. İşte Aile Destek Paketi e-Devlet başvuru ekranı...

Giriş: 16.11.2022 - 22:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunurken, Kasım ayı Aile Destek Programı ödemelerine de değindi. Peki Aile Destek Paketi Kasım ödemeleri yattı mı, ne kadar? Aile Destek Programı başvuru tarihleri ve şartları nelerdir? İşte Aile Destek Paketi sorgulama sayfası...

  • BAKAN YANIK DUYURDU: ÖDEMELER HESAPLARA YATACAK!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

  • KASIM AYI ÖDEMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı: 

    "Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin 'kimsesizlerin kimsesi' olması vasfını koruyoruz. Türkiye Aile Desteği ile 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon tutarındaki ödemesi de yapılacak. Doğal gaz yardımının da ilk ödemesi bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Kış dönemi ihtiyaçlarını karşılamak adına ek periyodik payı 450 milyon liraya çıkardık."

  • BAKAN YANIK DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresael ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE?

    Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 8 Kasım itibarıyla 2.5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır."

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

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