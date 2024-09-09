Aile Destek Paketi Eylül ödemeleri: Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Eylül ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı ödemeleri, bakanlık tarafından hane içi gelir miktarına göre değişen oranda ihtiyaç sahibi ailelere yapılan maddi yardımlardır. Temmuz ayı itibarıyla sona ermesi beklenen Aile Destek ödemeleri hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonucunda yıl sonuna kadar uzatılmıştı. İşte Aile Destek Paketi Eylül ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...
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Aile Destek Programı Eylül ödemeleri için gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Aile Destek Paketi Ödemeleri, başvuru yapan ve şartları taşıyan ailelerin hesaplarına belirli bir takvim doğrultusunda yatırılmaktadır. Peki, Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
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Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.