2023 Aile Destek Paketi Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Paketi ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek ödemelerinin bir yıl daha uzatıldığını açıklamıştı. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 850 TL ile 1.250 TL olarak değişen miktarlarda hak sahiplerine her ay yapılan ödemelerdir. İşte 2023 Aile Destek Eylül ödemelerinin yapılacağı tarih...
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Aile Destek Programı Ağustos ödemelerinin gerçekleşmesinin ardından, gözler Eylül ayı ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Aile Destek Paketi, aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda hak sahiplerine yapılan ödemelerdir. Peki, "2023 Aile Destek Paketi Eylül ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ne kadar oldu?" İşte 2023 Eylül Aile Destek ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI
Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
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EYLÜL AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz
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AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
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2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.
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Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.