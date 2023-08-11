Aile Destek Paketi Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek ödemeleri ne kadar oldu?
Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemeleri bir yıl daha uzatıldı. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850 TL ile 1250 TL arasında gelir oranına göre değişen miktarlarda ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. Temmuz ayı ödemelerinin yapılmasının ardından Ağustos ayı Aile Destek ödemelerinin hesaba yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...
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Aile Destek Programı ödemeleri sürüyor. Ağustos ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğmiz günlerde 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek ödemelerinin bir yıl daha uzatıldığını açıklamıştı. Peki, "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, Aile Destek Paketi ödemelerine zam gelecek mi? İşte Aile Destek Paketi Ağustos ödemelerinin hesaba yatacağı tarih...
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AİLE DESTEK PAKETİ AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı ödemeleri hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara yatmıştı.
Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ay ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?
Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
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Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
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AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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