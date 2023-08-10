AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.