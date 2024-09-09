Aile Destek Programı Eylül ödemeleri için gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Aile Destek Paketi Ödemeleri, başvuru yapan ve şartları taşıyan ailelerin hesaplarına belirli bir takvim doğrultusunda yatırılmaktadır. Peki, Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...