Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı?
Aralık ayının gelişiyle birlikte aile destek ödemelerinin yatacağı tarih, hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Aile Destek Paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane içi gelire göre değişen miktarlarda ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan ödemelerdir. Yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan ödemelerin devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, "Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı?" İşte 2024 Aralık Aile Destek Paketi ödeme tarihleri...
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Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Hak sahipleri, aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, "Aile destek ödemesi uzatıldı mı, devam edecek mi? Aile Destek Paketi ödemesi ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile Destek Paketi ödemeleri 10 Aralık tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 'Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" ifadelerini kullandı.
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AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
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Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
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Aile Destek ödemelerinin yıl son itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.