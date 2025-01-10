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        Haberler Bilgi Gündem Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, devam edecek mi?

        Aile Destek ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Paketi ödemesi devam edecek mi?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinde sona gelindi. 2024 yılının aralık ayına kadar her ay ödemesi yapılan Aile Destek Paketi ödemelerinin yeni yılda devam edip etmeyeceği merak edilen konuların başında yer aldı. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında değişen ödemelerdir. Peki, Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Programı devam edecek mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 19:21 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:42
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        • 1

          Aile Destek ödemeleri 2024 yılının aralık ayında sona erdi. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılının ''Aile Yılı'' ilan edildiğini açıklarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını ifade etmişti. Yapılan bu açıklama, "Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı mı 2025? Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Aile Destek ödemelerinin sona ereceği tarih...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
          450 TL ve altı 1.250 TL
          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        • 4

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

          Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
          1-2 çocuklu hanelere 350 TL
          3 çocuklu hanelere 450 TL
          4 çocuklu hanelere 550 TL
          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

          E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

        • 7

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2025 YILINI

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 2025 yılının ''Aile Yılı'' ilan edildiğini açıklarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını ifade etmişti.

          Göktaş, ayrıntıların 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

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