Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere yönelik olarak hayata geçirilen Aile Destek Paketi ödemeleri, Aralık 2024 itibarıyla sona ermişti. Hane gelirine göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen bu yardımların 2025 yılında devam edip etmeyeceğine ilişkin araştırmalar devam ediyor. İşte Aile Destek Paketi ödemelerinin geleceğine dair güncel gelişmeler...
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Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürerken, vatandaşlar yeni bir düzenleme olup olmayacağını yakından takip ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı için bu destek programını yeniden devreye alıp almayacağına dair güncel gelişmeler dikkatle izleniyor. İşte Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum ve olası gelişmeler...
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AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?
2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı'nın süresinin dolduğu ve yeni bir uzatma kararı alınmadığı belirtildi.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; "Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
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2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
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Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.