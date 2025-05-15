Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum ne?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında hayata geçirilen Aile Destek Programı, ekonomik olarak zor durumda olan hanelere 2,5 yıl boyunca aylık maddi destek sağladı. Program, iki kez uzatılmasının ardından Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. 2025 yılına girilmesiyle birlikte, desteğin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı kamuoyunda merak konusu olurken, Mayıs ayı ödemelerinin yapılıp yapılmadığı da araştırılıyor. İşte son gelişmeler...
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Aile Destek Paketi uzatıldı mı? 2025 Mayıs ayı ödemeleri yapıldı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve milyonlarca haneye nefes aldıran Aile Destek Programı, Aralık 2024’te sona ermişti. Programın geçmişte iki kez uzatılması, bu yıl da benzer bir adım atılıp atılmayacağı yönündeki beklentileri artırdı. Vatandaşlar, 2025 yılında yeni bir destek paketi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
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2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADARDI?
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMIYORDU?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.