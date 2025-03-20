Aile Destek ödemesinde son durum: Aile Destek ödemesi uzatıldı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere sunulan Aile Destek Paketi ödemeleri, Aralık 2024 itibarıyla sona ermişti. Hane gelirine göre 850 ila 1250 TL arasında değişen bu yardımların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. İşte Aile Destek Paketi ödemelerinin geleceğine dair güncel gelişmeler...
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Dar gelirli ailelere destek amacıyla sunulan Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum merak ediliyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek programının 2025’te devam edip etmediği konusunda araştırmalar sürüyor. İşte Aile Destek Paketi ödemeleriyle ilgili son durum ve olası yeni düzenlemeler...
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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
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2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
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Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.