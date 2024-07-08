TEMMUZ AYI AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek parası Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak destek ödemeleri her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Daha önce yapılan açıklamada 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran ayı için olacak ve bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilip söz konu destek programının sona ereceği bildirilmişti.

Eğer destek programı ile ilgili uzatılması yönünde karar alınmazsa, Aile Destek Yardımı ödemeleri Temmuz 2024'e bitecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI