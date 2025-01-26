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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi bitti mi 2025? Aile Destek Paketi ödemesi uzatıldı mı, Aile Destek Programı son tarih ne?

        Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bu sene uzatılacak mı?

        Türkiye genelinde yüz binlerce aileye ekonomik destek sağlayan Aile Destek Programının devam edip etmediği merak konusu oldu. Aralık 2024'te yapılan ödemelerle birlikte gözler programın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda gelecek açıklamalara çevrildi. Açıklamalar hak sahipleri tarafından yakından takip edilirken, yeni bir destek modeli olup olmayacağı da merak edilen konular arasında. Peki, Aile Destek Paketi ödemesi uzatıldı mı, bitti mi? İşte Aile Destek ödemelerinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 20:23 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:23
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        • 1

          İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, geçtiğimiz aralık ayında son kez hesaplara yatırıldı. Programın 2025 yılı itibarıyla devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. Bakanlık tarafından yapılacak açıklamalar merakla beklenirken, yüz binlerce aile bu kritik kararın sonucunu öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Aile Destek ödemelerine ilişkin tüm ayrıntılar...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

          Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        • 3

          2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

          Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

          2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

          Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
          450 TL ve altı 1.250 TL
          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

          Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
          1-2 çocuklu hanelere 350 TL
          3 çocuklu hanelere 450 TL
          4 çocuklu hanelere 550 TL
          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
        • 6

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

          E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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