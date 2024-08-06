12 aylık bir program olan Aile Destek Programı, Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Geçtiğimiz sene program bir yıl daha uzatılan ödemeler için gözler Aile ve Sosyal Bakanlığı'na dönmüştü. Beklenen açıklama geldi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın uzatıldığını açıkladı. Peki, 2024 Aile ve Destek Ödemeleri ne kadar uzatıldı? İşte, detaylar...