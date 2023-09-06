Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 1 yıl daha uzatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek ödemeleri 12 ay boyunca düzenli ve süreli olarak gerçekleştiriliyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Paketi ödemeleri ikametgâh adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve e-Devlet sorgulama ekranı...