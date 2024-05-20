Aile Destek Ödemeleri kapsamında, geliri düşük aileleri desteklemek için aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. 12 ay olarak planlanan program sona ermek üzere. Destekten yararlanan kişiler ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor, program uzatılacak mı? İşte, detaylar...