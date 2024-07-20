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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı? 2024 Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?

        Aile Destek ödemeleri bitti mi, son durum nedir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene temmuz ayında 1 yıl süreyle uzatılan bu sosyal destek ödemelerinin süresi dolmak üzere. Ödeme alan kişiler tarafından "Aile Destek ödemeleri sona erdi mi, tekrar uzatılacak mı?" sorusu yanıtını arıyor. İşte 2024 Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 21:11 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:13
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı kapsamında binlerce aile destek ödemesinden yaralandı. Programdan yararlanan aileler ödemelerin sona erip ermediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri tamamlandı mı, yoksa bir yıl daha uzatılacak mı? İşte Aile Destek Programı ödemelerinde son gelişmeler...

        • 2

          TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI

          Bakan Göktaş: “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık”

          Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.

        • 3

          Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı.

        • 4

          2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?

          Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak başladı. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi.

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİR SENE DAHA UZATILACAK MI?

          Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

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