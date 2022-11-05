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Aile Destek Programı ödeme takvimi: 2022 Kasım Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları ne?

Aile Destek Paketi başvuru ve ödeme tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli aileler için yapılan yardım ödemeleri sürüyor. Henüz başvuruda bulunmayan kişiler Aile Destek Paketi başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...

Giriş: 05.11.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile Destek Paketi düzenlemesinde kapsam genişledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ediyoruz, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardık". ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

  • BAKAN YANIK AÇIKLADI: ÖDEMELER HESAPLARA YATACAK!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

  • Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.

    Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

    Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.

  • BAKAN YANIK AÇIKLADI: 'PROGRAMIMIZI GENİŞLETİYORUZ'

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz." dedi.

  • AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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