Aile Destek Programı ödeme tarihleri, ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Programının ödeme tarihleri merak konusu oldu. Normal şartlarda Haziran ayında son ermesi beklenen Aile Destek Programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan 2023 Ağustos ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri...