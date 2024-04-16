Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.679,80 %-1,37
        DOLAR 32,4329 %0,01
        EURO 34,4697 %0,01
        ALTIN 2.488,63 %0,22
        FAİZ 44,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,99 %-0,40
        BITCOIN 62.863,00 %-0,46
        GBP/TRY 40,3515 %-0,10
        EUR/USD 1,0619 %-0,05
        BRENT 90,67 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.068,90 %0,22
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek Nisan ödemeleri ayı yattı mı, Mayıs'ta ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Aile destek Mayıs ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

        Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı kapsamında ödemeler devam ediyor. Hane içerisindeki gelir durumuna göre ödeme alan aileler Mayıs ayı için ne zaman ödeme yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 08:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı kapsamında hanelere 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Nisan ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Şimdi gözler Mayıs ayına döndü. Peki, Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, merak edilenler...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 4 Nisan'da hesaplara yattığını bildirdi. Bu ay, Ramazan Bayramı'ndan dolayı ödemeler erken bir tarihe çekildi.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Şu anda konuyla ilgili bir tarih açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

          450 TL ve altı - 1.250

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        • 5

          ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

          Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

          1-2 çocuklu hanelere - 350

          3 çocuklu hanelere - 450

          4 çocuklu hanelere - 550

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        • 6

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

          Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!
        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        İran'ın kullandığı füzenin özellikleri
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        "Füzelerin hedefe varmaması amaçlandı"
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        Mahalle bekçisi ile 2 kişiyi bıçaklamıştı
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Beşiktaş'tan Santos ve Çalımbay açıklaması!
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Dört dörtlük Cimbom!
        Dört dörtlük Cimbom!
        Habertürk Anasayfa