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        Haberler Televizyon 'Aile'den çarpıcı bölüm finali

        'Aile'den çarpıcı bölüm finali

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile', dün akşam heyecan dolu anların yaşandığı, çok konuşulan bir bölümle ekrana geldi. Aslan'ın çılgına dönüp çiftlik evini yaktığı final sahnesi soluksuz izlendi. Soykan ailesi için her şey daha karanlık bir hal almaya başlarken, yeni bölümde neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:19
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        'Aile'den çarpıcı bölüm finali
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümde; açılan soruşturmada Soykanlara büyük bir para cezası kesildi. Bu ceza, ailenin maddi manevi tüm gücünü sarsacak bir tehlikeyken, Aslan’ın bu girdaptan çıkmak için kapısını çaldığı ilk kişi Adana’da yaşayan halası Nedret Soykan oldu.

        Aslan, halasına marinaya ortak olması için teklif sundu. Nedret ve Hülya’nın yıllardır süren bir düşmanlığı olduğu öğrenilirken, başarılı oyuncu Ayda Aksel’in hayat verdiği Nedret Soykan’ın ‘Aile’de dengeleri değiştireceğinin ilk ipuçları verildi. Diğer yandan Aslan, Leyla’nın suçsuzluğunu ispat etmek için elinden geleni yaptı.

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        Cihan da Leyla’yı kurtarmak için harekete geçerken Aslan, suçu üstlenecek cinayet işlemiş birini buldu ve onun peşine düştü. Aslan ve Cihan, adamı yakalamayı başararak Tolga’nın cinayet suçunu üstlenmesi için onu ikna etti. Aslan, Leyla’nın kurtuluş biletini sağladı ancak Hülya Soykan’ın herkesten gizlediği kötü planları vardı.

        Kaya ve Zeyno’nun çiftlikten gitmesini istemeyen Hülya, Leyla’dan çocukların velayetini kendisine vermesini istedi. Leyla’nın bunu reddetmesi üzerine koğuştan bir kadınla anlaşarak Leyla’nın içeriden çıkmasını engelleyecek bir kumpas kurdu. Para vererek anlaştığı kadın kendi kendini yaraladı ve bunu Leyla yapmış gibi gösterdi.

        Tam serbest kalacağı gün bu olayla sarsılan Leyla, gözyaşları içinde masum olduğunu anlatmaya çalışsa da cezaevinden çıkamadı. Tüm olanların sebebinin annesi Hülya olduğunu öğren Aslan öfkeden deliye dönerken finalde Soykan çiftliğini ateşe verdiği anlar bölüme damgasını vurdu.

        Sahne, dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Oyunculuğuyla övgü yağmuruna tutulan Kıvanç Tatlıtuğ yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde kaldı.

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        İşte Aslan’ın evi yaktığı gerilim dolu o anlar;

        'AİLE'NİN ZENGİN OYUNCU KADROSUNA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

        ‘Aile’nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde dizinin oyuncu kadrosuna başarılı isimler eklendi. Usta oyuncu Ayda Aksel’i Aslan’ın halası Nedret olarak ilk kez gördüğümüz bölümde Nedret’in oğlu Bedri olarak Alper Çankaya izleyicilerin karşısına çıktı.

        Mine Kılıç ve Nurcan Eren de Leyla’nın koğuşta beraber kaldığı mahkumlara hayat vererek ‘Aile’nin oyuncu kadrosuna katıldı.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. Dizinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

        "Aile", yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
        Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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        #aile show tv dizi
        #show tv dizi
        #aile dizi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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