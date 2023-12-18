'Aile'de Soykan ailesi bir arada

'Aile'de Soykan ailesi bir arada

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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de Seher’in isteği üzerine Aslan ve Cihan’ın Leylim Ley türküsünü söylediği sahnede Soykan ailesinin uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmesi dikkat çekerken, herkesin eğlendiği bu mutlu anlar merakla bekleniyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

REKLAM Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.