Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kurt, vatandaşları Trabzonspor'dan örnek vererek uyardı

AA

Trabzon Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, Trabzonspor'dan örnek vererek vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gevşeme yaşanmaması konusunda uyardı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da yaşayan ailelerde herkesin Trabzonspor'a dair söyleyeceği bir sözünün olduğunu belirterek, "Bu eleştirilecek bir durum değil aksine sevinilecek bir durumdur, Trabzonspor'umuza olan alakayı gösterir. Bu alaka üzerinden olası gevşemeye dikkat çekmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı psikososyal açıdan sürecin ilk günlerindeki hassasiyetin kaybolmaya başladığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"El yıkama, dezenfekten kullanımı gibi bazı tedbirlerde gevşeme yaşandığını gözlemlediğimizi üzülerek belirtmek istiyorum. Bunu yapmamalıyız. Gevşememeliyiz. Düşünün ki Trabzonspor'umuzun final maçını tribünden hep birlikte izliyoruz. Gayet güzel mücadele ettiğimiz 70 dakikayı önde götürüyoruz. Birden 71. dakikada fırtına gibi esen takım yürümeye başladı. Ne hissedersiniz? Her bir ferdimiz 71. dakikaya önde giren takımın oyuncuları gibi davranıp gevşersek final maçını kaybedeceğimizi bilelim. Evden her çıkışımızda kendimize şu soruyu soralım; gerçekten evden çıkmam gerekiyor mu? Buna mecbur muyum? "

Kurt, evden her dışarı çıkan bireylerin sadece kendilerinin değil, aynı zamanda birlikte yaşadıkları insanlarında can güvenliğini tehlikeye atacaklarına dikkati çekti.

"Gelin Trabzonspor'umuza 2. yarının sonlarında gol yedirmeyelim." uyarısında bulunan Kurt, "Biliyoruz ki çocuklarımız evde enerjilerini yeterince atamıyor. Herkes çok bunaldı. Psikolojik olarak yıpranmalar da oldu. Ama bununla baş edebilecek güçteyiz ve biraz daha sabretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Birkaç küçük tüyo ile baş etme gücünün arttırılabileceğine" değinen Kurt, şunları kaydetti:

"İçinizde yaşadığınız duyguların adını koyun ve bunu güvendiğiniz biriyle paylaşın. Hislerinizi detaylıca kaleme alın. Gülmeyi ve yardım eli uzatmayı unutmayın. Küçük iyilikler iki tarafında moralini yükseltir. Birine yardım etmek istiyorsanız onun size yardım etmesine izin verin derler. Yardım etmek kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar. Neşe ve aktivasyon zorluğu çekiyorsanız kurumsal psikososyal destek hatlarından yardım isteyin. Bu işte birlikteyiz ve bunu birlikte atlatacağız. Unutmayın yalnız değilsiniz."