Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dezavantajlı 3 bin çocuğa ücretsiz kreş desteği

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, halihazırda Bakanlıkça açılış izni verilen ve denetlenen 2 bin 326 özel kreş, gündüz bakımevi ile özel çocuk kulübü bulunuyor.
Rutin süreçte yılda en az iki kez denetlenen, Kovid-19'la mücadele sürecinde ise Bakanlık tarafından daha yoğun bir denetime tabi tutulan bu kuruluşlarda salgın sürecinin de etkisiyle şu an 45 bine yakın çocuk hizmet alıyor.
Bakanlık, "Ücretsiz Bakım Hizmeti" kapsamında, şartları uygun olan çocukların yüzde 3 olarak belirlenen kontenjanla özel kreş, gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz olarak yararlanmasını sağlıyor.
Bu kapsamda 2020'de yaklaşık 3 bin çocuk, devlet desteğiyle özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinden ücretsiz hizmet aldı.
- Ücretsiz kontenjandan hangi durumdaki çocuklar faydalanabiliyor?
Özel kreş, gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinin ücretsiz kontenjanından maddi durumuna bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları yararlanabiliyor.
Maddi imkansızlıkları bulunan, anne veya babası vefat etmiş, tek ebeveyni ile yaşayan, engelli ebeveyni olan, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu anneleriyle birlikte kalanlar ile kadın konukevinde bulunan ve buralardan ayrılan kadınların çocuklarına da bu imkan sunuluyor.
- Çocuğu kreşe giden binlerce aileye "dijital risklerden korunma" eğitimi
Öte yandan Bakanlık, 0-6 yaş grubu çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanıştırılması ve çocukların dijital risklerden korunması amacıyla özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda bugüne kadar 12 bin 834 kişiye "dijital risklerden korunma eğitimi" verildi.
Ayrıca çocuğun mahremiyetini koruyabilme becerisinin geliştirilmesi amacıyla "mahremiyet eğitimi" modülünü hazırlayarak, modül içeriğinde "dijital mahremiyet" konusuna da yer veren Bakanlık, bu eğitimlerle de toplam 59 bin 91 özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanı ile aileye ulaştı.
- Çocuğa hizmet sunan 47 binden fazla personele ulaşıldı
Çocuğa doğrudan hizmet sunan çalışanların bilinç ve farkındalık düzeylerinin arttırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla verilen eğitimlere ise Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan 20 bin 512, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı çocuğa yönelik yatılı kuruluşlarda görev yapan 26 bin 779 olmak üzere toplam 47 bin 291 personel katıldı.
Eğitimlerde çocuğa yaklaşım, iletişim, kriz ve krize müdahale, çocukta mahremiyet, riskli davranışlar, sınır ve sorumluluklar, olumlu davranış kazandırma gibi konular yer aldı.
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