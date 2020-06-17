Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın sosyal yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan temel programların çoğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili olduğunu belirtti.
Bu program kapsamında Sosyal Koruma Kalkanı başlattıklarını ifade eden Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar odaklı programlar yürüttüklerini söyledi.
Bunlardan en önemlisinin, sosyal yardımlar olduğunu dile getiren Selçuk, Türkiye çapında 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunduğunu, bu vakıflar aracılığıyla muhtaçlara yardımların yapıldığını anlattı.
Salgın öncesi, vakıflara aylık yaklaşık 120 milyon lira periyodik pay gönderildiğini, salgın döneminde ise bu periyodik payın her ay yarım milyar lira olarak vakıflara iletildiğini belirten Selçuk, sosyal yardım destek programı kapsamında verilen 1000'er liranın haricinde, valilerin ve kaymakamların mütevelli heyetleri başkanlığını yaptığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla da vatandaşlara ulaşıldığını aktardı.
- "Sosyal yardımları üç aşama olarak planladık"
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve sosyal yardımların bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Tüm paketi göz önüne aldığımız zaman yaklaşık 20,5 milyar liralık bir nakdi destekten bahsediyoruz bu süreçte." dedi.
Sosyal yardımları üç faz olarak planladıklarını belirten Zehra Zümrüt Selçuk, 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşıldığını vurguladı.
Bu dönemdeki yardımların, muhtaçlık kriteri dışında, dönemsel ihtiyaç halinde yapıldığını aktaran Selçuk, bu durumdaki vatandaşların e-devlet üzerinden başvurmasını talep ettiklerini ifade etti. Selçuk, 3. faz sosyal yardım desteği kapsamında 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırıldığını, sürecin devam ettiğini bildirdi.
- "Bazı programlarımızı entegre edip e-devlette kalıcı hale getirmek istiyoruz"
Kovid-19 salgını dönemindeki sosyal yardımlara ilişkin Selçuk, şunları kaydetti:
"Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız. Tabii ki 3. fazdan daha farklı bir faz düşünmüyoruz. Çünkü 3. faz zaten şu anda herkesin başvurabildiği, e-devlet üzerinden açık olan ve bizim de devamlı baktığımız bir süreç oldu. Şöyle düşünüyoruz, bizim için de katkısı olduğu için pandemi sürecini de atlattıktan sonra bazı programlarımızı da entegre edip e-devlette kalıcı hale getirmek istiyoruz."
Selçuk, bu süreçte sosyal yardımlarla İŞKUR ve SGK arasındaki bağlantıları da hızlı şekilde kurduklarını, bunun da çok faydalı olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, 3. faz ile kayıt dışı olup bu süreçte işini bir şekilde kaybedenlere ulaştıklarını belirtti.
(Sürecek)
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