Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?
Aile Bakanlığı SYDV bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 farklı şehirde personel alınacağını açıkladı. Muhasebeci, Eğitici Personel, Şoför, Yardımcı Hizmetli, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Koordinatör, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı gibi alanlarda alım yapılacak. İşte 2023 Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında detaylar...
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Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Aile Bakanlığı; KPSS şartı aranmadan Büro Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Yardımcı Hizmetli, Muhasebeci, Şoför, Koordinatör, Eğitici Personel, Temizlik Görevlisi, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı unvanlarında alım yapılacağını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından "Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...
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MÜRACAAT KOŞULLARI
AZİZİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA 1 ADET GEÇİCİ KOORDİNATÖR ALIMINA İLİŞKİN İLAN
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro ve Standartları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasları doğrultusunda, Aziziye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 07/07/2023 tarih ve 20 sayılı kararı gereği 1 adet Koordinatör Unvanı ile Geçici Personel alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
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ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
2) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
3 4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5) Türk ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
1) Başvuru sonucunda tüm adaylar istenen belgelerin asıllarını göstererek bir fotokopisini 03/08/2023 tarihi saat 17:00'a kadar Aziziye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen veya noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
2) Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, mülakat tarihi ve mülakat yeri Aziziye Kaymakamlığı web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ niteliğinde olacağından adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
4) Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir.
5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanı başvuru sahipleri, göreve başlatılmış olsa dahi görevlerine son verilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edilemez.
6) Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından Evrak Teslim alındı Belgesi verilecektir
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmesi Gereken Belgeler
1) Özgeçmiş
2) Diploma (Fen - Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyon belgesi)
3) Kimlik fotokopisi
4) Adli sicil belgesi
5) İkametgah belgesi
6) İş Başvuru dilekçesi
7) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
8) 2021 veya 2022 yıllarına ait KPSS sonuç belgesi
9) Sağlık Raporu (Sadece yerleşmesi yapılan adaydan istenecektir.)
10) Bilgisayar sertifikası, okuldan bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript veya bilgisayar kullanabildiğini kanıtlayan herhangi bir kanıtlayıcı belge
11) Sosyal projelerde tecrübesi olduğuna dair kanıtlayıcı belge