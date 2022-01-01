Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Emine Çavdar'ı ziyaret eden Yanık, 3 kilogram 400 gram doğan ve henüz ismi konulmayan kız bebeğin sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.
Yanık, 2022'nin bütün insanlığa huzur, mutluluk, barış ve sağlıklı günler getirmesini diledi, bakanlığın bir geleneği olarak yeni yılı ilk doğan bebekle karşıladıklarını söyledi.
Doğumun hayata başlangıç kadar umudu da ifade ettiğini anlatan Yanık, "Bizler hayatı bir emanet olarak alan, yaşayan, o yüzden de üzerine ihtimam gösteren insanlarız. Henüz ismi yok ama böyle bir güzelliği ziyaret etmiş olmaktan dolayı heyecanlıyım. Çok hoş bir mutluluk oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim mutlulukla, huzurla, sağlıkla, bereketle büyütmeyi nasip etsin." diye konuştu.
Bebeğin ailenin üçüncü çocuğu olduğunu öğrenen Yanık, "Şahane, en az üç çocuk. Bu ayrıca güzel bir haber oldu." ifadelerini kullandı.
Ailenin diğer çocuklarıyla ilgili de bilgi alan Yanık, şunları kaydetti:
"Sağlık personeli ve doktorlarımız da özellikle pandemi döneminde muazzam bir özveriyle çalışıyorlar. Gönüllülük duygusuyla, şuuruyla çalışıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 2022, sağlık çalışanlarının yükünün daha hafiflediği, salgın sıkıntısından kurtulduğumuz bir yıl olacak."
Basın mensuplarına ilgileri dolayısıyla teşekkür eden Yanık, yeni yılın hep güzel haberlerin yapıldığı ve mutluluk haberlerinin paylaşıldığı bir yıl olmasını diledi.
Bebeğe altın takan Bakan Yanık, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini daha sonra ikamet ettikleri Keçiören ilçesinde ziyaret edeceklerini söyledi.
Servisteki diğer hastaları ve bebekleri de ziyaret eden Yanık, hastane personelinin yeni yılını kutladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!