'Aile', AB grubunda en çok izlenen dizi oldu

'Aile', AB grubunda en çok izlenen dizi oldu

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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Aile’nin 21'inci bölümü; ABC1 20+’da 5.31 izlenme oranı 12.26 izlenme payı, AB’de 4.93 izlenme oranı 13.16 izlenme payı, Total’de 3.33 izlenme oranı 8.35 izlenme payı elde etti. #Aile etiketi yaklaşık 2 saat boyunca TT listesinin üst sıralarında yer aldı.

'Aile'nin 21'inci bölümünde Aslan Soykan’ı öldürmeye çalışan kişinin İbrahim Soykan olduğu ortaya çıktı. Aslan, İbrahim’den yaptıklarının bedelini ödemesini istedi. Bölümün finalinde İbrahim Soykan kendi canına kıydı. Usta oyuncu Levent Ülgen diziye veda ederken, çarpıcı final sahnesi çok konuşuldu.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? Dün akşam yayınlanan bölümde; Aslan hastanede yaşam mücadelesi verirken Devin, sevdiği adamı hayattan koparmaya çalışan kişiyi bulmak için harekete geçti. Bu süreçte en büyük destekçisi Hülya Soykan oldu. Aslan’ın acısı Hülya ve Devin’i aynı amaç uğrunda bir araya getirirken olayın yaşandığı mekândaki kameraların bozuk olması sebebiyle şüphe okları ilk başta Nedret ve Bedri’ye çevrildi. Düğünde çalışan bir garson, Devin ve Hülya ile konuşurken tetikçi ile ilgili çok önemli bir ipucu verdi.

Tetikçinin tekrarlayan tuhaf hareketleri olduğunu duyan Devin, onun hastalığını teşhis etti. Devin ve Hülya ilk iş olarak düğün günü çekilen tüm görüntüleri izledi. REKLAM

Devin, garsonun tarif ettiği kişiyi görüntülerde tespit ederken, Hülya bu kişinin Behram olduğunu söyledi. Turgut, İskoç ve Eko Behram’ın peşine düştü. Bu sırada Hülya, İbrahim’den şüphelenmeye başladı ancak İbrahim bir şey yapmadığını söyledi. Devin, Bedri’den şüphelenirken, Hülya ise Cihan’ın da böyle bir şey yapabileceğini söyledi.

Serap ve Cihan’ın düğününde Behram bulundu. Turgut, İskoç ve Eko Behram’ın peşindeyken sürpriz bir şekilde onlara Cihan yardım etti. Böylelikle Cihan, şüpheli listesinden çıkmış oldu. Behram, İskoç ve Turgut tarafından sorguya alındı ancak konuşmamaya kararlıydı. Ondan azmettiricisini öğrenmeyi başaran isim Devin oldu.

Devin bir psikolog olarak Behram’ın takıntılarının üzerine giderek gerçeklere ulaştı. Behram’ın yalan söylediğinde yaptığı sabit bir hareketi keşfetti ve çeşitli sorular sordu. Bu soruların sonucunda Aslan’ı vurması için onu azmettiren kişinin İbrahim Soykan olduğunu öğrendi. Aslan sonunda gözlerini açarken finalde İbrahim’in ona düğününde hediye ettiği silahı yanına alarak amcasının karşısına çıktı.

Aslan, İbrahim’den ailesi için ilk kez bir şey yapmasını istedi. Aslan’ın ne demek istediğini anlayan İbrahim, silahı kendisine doğrulttu ve canına kıydı. İbrahim yaptıklarının bedelini ödüyor; ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. ‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de. 'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor