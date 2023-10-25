'Aile', 80 ülkeye satıldı

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Uluslararası dizi sektörünü bir araya getiren dünyanın en önemli içerik fuarı MipCom 2023’e birçok önemli yapıma imzasını atan Ay Yapım, yeni projeleri ve dünya satışlarıyla damgasını vurdu. Ay Yapım’ın ikinci sezonuyla salı akşamları ekrana gelen, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı SHOW TV'nin fenomen dizisi ‘Aile’, MipCom’da 80’den fazla ülkeye satıldı.

‘Aile’ dizisinin lisanslandığı yerlerin arasında Porto Riko, İspanya, Arjantin, Şili, İsrail, Romanya, Slovenya, Makedonya, Karadağ, Honduras, Bulgaristan, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) bağlı ülkeler, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile ABD (Hispanik) de yer alıyor.

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Uluslararası pazarlarda büyük ilgi gören yapımlara imza atan Ay Yapım, MipCom 2023’de Latin Amerika’nın dev medya şirketi Globo’yla da bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında, Globo’nun yayınlandığı dönemde sadece Brezilya’da değil tüm Latin Amerika’da büyük bir fenomen haline gelen ‘Avenida Brazil’ dizisi Ay Yapım tarafından Türkiye’ye uyarlanacak. 2012 yılında % 82’lik share oranı ile hem Brezilya’da hem de uluslararası düzeyde büyük bir başarı elde eden ve büyük yankı uyandıran ‘Avenida Brazil’ dizisiyle Türkiye ile Brezilya arasında ilk uyarlama anlaşması imzalanmış oldu. Çocukluğunda üvey annesi tarafından planlanmış bir komplonun sonucunda her şeyini kaybeden Nina’nın adalet arayışını anlatan dizi yayınlandığı dönemde tüm Latin Amerika’da büyük ilgi görmüştü.

Türkiye’nin uluslararası pazarda önemli rol oynayan şirketlerden biri olarak dünya devi Globo ile de ilk anlaşmayı yapan Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay “Bu fenomen dizinin ilk uluslararası uyarlamasını yapacak olmaktan ötürü heyecanlıyız. Şimdiden söyleyebilirim ki dünyada bir kez daha dolaşıma girecek olan bu dizi ve güçlü şirketlerin birlikteliğinden doğan bu yeni atılım, gelecekte başka fırsatların da aralanmasına sebep olacak” cümleleriyle ortaklığı MipCom TV fuarında duyurdu. 2024 yılında hayata geçecek projenin uluslararası dağıtımını da Türk içeriklerini dünya çapında başarıyla tanıtan Madd Entertainment üstlenecek.

Ay Yapım’ın fuarda ayrıca daha önce aralarında İspanya, İtalya, İsveç ve Portekiz’in yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgelerinde 100’den fazla ülkeye ihraç ettiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı, Ece Yörenç’in senaryosunu yazdığı başarılı yapımlarından ‘Cesur ve Güzel’ dizisinin de Fransa’nın önde gelen televizyon kanallarından M6‘da yayınlanacağı da duyuruldu.