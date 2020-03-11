Aikido'da dan sınavı!

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TC Wushu Federasyonu, Aikido branşında İstanbul'da 2020 yılının ilk dan sınavını İstanbul Teknik Üniversitesi Vadi Yurtlar Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Aikido branşı Asbaşkanı Tanser Kılıç, spor yapanların sağlıklarına yatırım yaptıklarını, barışçıl ve insani tavırlarıyla öne çıktıklarını belirterek, sporculara emeklerinin karşılığını alabilmeleri için azimle çalışmalarını tavsiye etti.

Kılıç, federasyon bünyesinde yapılan çalışmalarda lisanslı sporcu sayılarının arttığını ve resmi antrenörlük belge sahiplerinin niteliklerini arttırdığını belirtti. Spor yapacakların resmi belgeli antrenörler nezaretinde çalışmalarını öneren Kılıç, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri takip edeceklerini, düzenlenecek ulusal ve uluslararası etkinliklerin Sağlık Bakanlığı önerileri çerçevesinde Federasyonun yetkili kurulları tarafından belirleneceğini kaydetti.

Teknik Kurul Başkanı Erkan Ataman ise sporun birleştiriciliği ve kardeşçe yaşama duygusunu pekiştirdiğini ifade ederek sporculara başarılar diledi.

Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ali Uludağ, sınav jürisinde yer alan diğer teknik kurul üyeleri Ayşe Uludağ, Ayhan Kaya, Sedat Ilgar ve Özgür Gökduman; sınava girenlere başarılar dilediler. Ayrıca bu sporu yapan özellikle çocuk ve gençlerde fiziksel gelişimin yanı sıra disiplin, özgüven ve bireysel farkındalık ile psikolojik gelişimlerine katkı sağladığını da ifade ettiler.