Reuters

Çin merkezli çok uluslu kalkınma bankası Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) Türkiye'de iki projeye 500 milyon dolar kredi verdi. AIIB tarafından yayımlanan bültene göre İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ne (İSMEP) Hazine garantili 300 milyon dolar kredi verildiği belirtildi.

AIIB ayrıca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği altyapısı alanında kullandırılmak üzere 200 milyon dolar kredi tahsis etti. Bültene göre AIIB kurulduğu 2016 yılından bugüne kadar Türkiye'ye 1.4 milyar dolar kredi verdi.