Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı'nın kardeşi hakkında karar

Compaore’nin avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre, AİHM, 1998'de gazeteci Norbert Zongo suikastının emrini verdiğinden şüphelenilen François Compaore'nin ülkesine iadesi sürecinin, dava, mahkemede değerlendirilirken durdurulmasını istedi.

Fransa’da Danıştay, Ekim 2017’de ülkede yakalanan Compaore’nin Burkina Faso’ya iadesine yönelik Fransız makamlarının 21 Şubat 2020 tarihli kararını onaylamıştı.

Compaore’nin avukatları, davayı AİHM’e taşıyacaklarını duyurmuştu.

COMPARE, ÜLKESİNDE BİR GAZETECİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYOR

Araştırmacı gazeteci Zongo, eski Cumhurbaşkanı'nın kardeşinin şoförünün ölümünü araştırırken 3 meslektaşıyla aracında yakılmış halde bulunmuştu.

Ülkeyi 1987'den 2014'e kadar yöneten Blaise Compaore rejimi hakkında haberler yapan Zongo'nun ölümüne ilişkin soruşturma 2006'da kapatılmış, Compaore'nin halk isyanı sonrası iktidardan düşmesinin ardından soruşturma yeniden başlatılmıştı.

Burkina Faso yönetimi, Compaore'nin kardeşi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.

François Compaore, ağabeyinin iktidarı kaybetmesinden sonra ülkesini terk etmiş, Ekim 2017'de sığınmacı olarak bulunduğu Fransa'da yakalanmıştı.