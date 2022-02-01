AİHM'den Demirtaş kararı

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 40 HDP'li milletvekilinin 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.

AİHM kararında Demirtaş’ın ve 40 HDP’li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının ifade özgürlüğünü ihlali olduğu belirtildi.

AİHM kararında, tespit edilen ihlal ile iddia arasında bir nedensellik bağı bulunmadığı bu nedenle başvuru yapanlara manevi tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda başvuranların her birine 5 bin euro manevi tazminat ödenmesi gerektiği ifade edildi.