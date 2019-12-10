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AİHM'den Osman Kavala için tahliye kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkında oybirliğiyle tahliye kararı verdi. Kararda tutukluluğun hak ihlali olduğu belirtildi.

10.12.2019 - 12:39 | Güncelleme:
Osman Kavala
HABERTURK.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM),iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. Kararda, tutukluluğun hak ihlali kararı olduğu belirtilirken, tahliye edilmesi kararı oybirliği ile alındı.

Kavala’nın, avukatları aracılığıyla 8 Haziran 2018’de AİHM’ye yaptığı başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili 5’inci maddesine aykırı olduğu savunulmuştu.

“Çıkarılan zorluklar” nedeniyle hakkındaki geçici tutukluluk ve tutukluluğun devamı kararlarına itiraz edememiş olmasının ve Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin uzunluğunun da AİHS’nin aynı maddesine aykırı olduğu belirtilen başvuruda ayrıca, Kavala hakkındaki tutukluluk kararının siyasi nedenlerden ötürü verildiği, bu durumun AİHS’nin 18’inci maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Anadolu Kütür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 24 Haziran 2019 tarihinde ilk davası görülen 16 sanıklı Gezi davasının tek tutuklu sanığıydı.

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