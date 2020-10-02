DHA

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla kadar uzanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı çalışmaları 10 kişilik bir ekiple sürüyor.

DHA'nın haberine göre Türk Tarih Kurumu resmi sponsorluğunda, Manisa'nın Yunusemre ve İzmir'in Aliağa ilçesi belediyelerinin destekleriyle ekim ayının sonuna kadar sürmesi planlanan kazı çalışmaları bu yıl, kentteki antik yollar üzerinde yoğunlaştı.

Kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu bilinen 'antik yol' ortaya çıktı. Roma Dönemi'nde yapıldığı tespit edilen yolun İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'nden Manisa'ya kadar uzandığı ve 60 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

'KAZILAR TAMAMLANINCA ZİYARETÇİLER ATHENA TAPINAĞI'NA ANTİK YOLDAN ULAŞACAK'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, bulunan antik yolun, İzmir Aliağa'daki Kyme Antik Kenti ve Temnos Antik Kenti ile bağlantılı olduğunu söyledi. Kente gelen ziyaretçilerin gezi sırasında antik yolları kullanması için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Doç. Dr. Sezgin, "Kazı çalışmaları ağırlıklı olarak antik yollar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kazıların başladığı 2004 yılından bu yana ana hedeflerimizden biri kentin önemli kamu yapılarına ulaşan antik yolları açığa çıkarmaktı. Bu konuda oldukça ilerletme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ziyaretçilerin antik kenti gezerken 'antik yolları' kullanmasını istiyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımızı buna göre düzenliyoruz. 2017 yılındaki kazı çalışmalarımız, kentin en yüksek noktasındaki önemli kutsal alanlarından biri olan 'Athena Tapınağı'ydı. Bu yılki çalışmalarımızı da ona göre planladık ve şu an kazmakta olduğumuz yol aslında Athena Kutsal Alanı'na ulaşan antik yol. Eskiden tapınağa toprak bir patikadan ulaşılıyordu. Bu yoldaki kazılarımız tamamlandığında ziyaretçiler Athena Kutsal Alanı'na, antik yol üzerinden ulaşmış olacaklar" dedi.

'AİGAİ'YE GELEN 3 FARKLI ANTİK YOL VAR'

Aigai'ye gelen 3 farklı ana yolun, Aliağa'daki Kyme Antik Kenti ve bir diğeri Menemen'in Görece Mahallesi'ndeki antik kent Temnos ile bağlantılı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sezgin, "Kentin tamamı taş döşeli yollarla kaplı ve bunlar sonuç itibariyle kente dışarıdan gelen diğer kentlerin yolları ile birleştiriyorlar. Şu ana kadar tespit ettiğimize göre, antik kente bağlanan 3 farklı ana yol var. Özellikle Roma Dönemi'nde antik yollarla kentleri birbirlerine bağlamışlar. Çünkü yol her zaman için bir medeniyeti ifade eder. Gidemediğiniz ulaşamadığınız yer sizin değildir. Onun için Romalıların en önem verdiği konulardan bir tanesi antik yollardır. En önemli rotalardan biri ise bugünkü İzmir'in Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'nden günümüzdeki Manisa'ya ulaşan antik yol. Bu yol aslında 'Roma Yolu'dur. Aigai'den çıkan yollar direkt buraya bağlanıyor. Bunun dışında kentimizin hemen güneyinde bulunan Aliağa'da Kyme Antik Kenti var. Yolun taş döşeli yol olduğunu biliyoruz. Bir de hemen kentin güneydoğusundan kente bağlanan bir antik yol daha var. Bu yolda Temnos Antik Kenti'ne bağlanıyor. Bu yollar günümüzde halen daha arazide parça parça görülebilen taş yollar. Bu yolların kilometre hesabını günümüzdeki karayoluna göre yaparsak Yenişakran'dan Manisa'ya kadar kabaca 60 kilometre" diye konuştu.