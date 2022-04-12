Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesi sınırlarındaki, tarihi 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılar, ziyaretçi ilgisini artırdı.
AA'nın haberine göre kazıların başladığı 2004'te ortalama 1000 olan ziyaretçi sayısı, katlanarak arttı. Aigai Antik Kenti'nde süren kazılara başkanlık eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, son 1 yılda kentin 15 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.
Mayıs ayı itibarıyla 2022 kazı çalışmalarının başlayacağını belirten Doç. Dr. Sezgin, "Uzun bir süre pandemi dönemi yaşadık. Malum hepimiz evlerimizde çok sıkıldık. Bunun neticesinde geçen yıldan itibaren ziyaretçi sayılarında büyük artış görüyoruz.
Bulunduğu coğrafya ve doğası gereği çok yeşillik bir alan. İki tarafından dere akıyor. Bu açıdan gezmesi keyifli bir yer. Bu nedenle özellikle bahar aylarda ziyaretçi sayılarının da çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Kazılar 2004 yılında başladı ve giderek hızlanmaya başladı. İki temel vizyonumuz var.
Biri bilimsel açıdan yaptığımız arkeolojik kazılar, diğeri kentin ziyaretçiler açısından gezinebilirliği üzerinde çalışıyoruz. 2004 yılından beridir üzerinde çalıştığımız ve antik yolların açığa çıkarılma çalışmalarımızın ziyaretçi sayısı üzerinde etkili olduğunu gördük. Ziyaretçiler kentte geldikleri vakit, 2000 yıllık yollardan yürüyorlar ve bundan da çok keyif aldıklarını görüyoruz" dedi.
MANİSA ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK
Doç. Dr. Sezgin, antik kentten çıkarılan eserlerin, yapımı süren ve kısa zamanda açılması planlanan Manisa Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirtip, "Uzun yıllardır çalışıldığı için elimizde çok sayıda eser var. Bunların büyük bir kısmı Manisa Arkeoloji Müzesi'nde. Yeni yapılmakta olan Manisa Arkeoloji Müzesi, modern çağa uygun, iyi bir şekilde hizmet verecek. Yakın zamanda da açılacağını düşünüyorum. Orada Aigai için 2 adet özel tasarlanmış salon olacak. Birinde Aigai meclis heykelleri sergilenecek, ikinci salonda ise diğer eserler" dedi.
'İLK DEFA GÖRDÜM, ÇOK SEVDİM'
İzmir Aliağa'dan antik kenti ziyarete gelen Abdullah Yerli (56), "Aigai'yi ilk defa gördüm. Çok sevdim. Bundan sonra sık sık geleceğim" diye konuştu.
Alican Türker (26) ise "Yıllardır burayı duyuyorduk ama gelip gezmek bugüne nasip oldu. Ailemle geziyoruz. Herkesin gelip göreceği ve görmesi gereken güzel bir yer" dedi.
Antik kente her yıl gelen ziyaretçilerden Hicabi Candaş da "Tarihe meraklıyım, o nedenle bu tür tarihi yerleri gezmeyi seviyorum. Buralara arkadaşlarımı da getiriyorum. Çok güzel korunmuş ve görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Her geldiğimde tekrar tekrar hayran kalıyorum. Ben burayı çok seviyorum" diye konuştu.
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