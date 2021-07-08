Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan ve 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde, 2021 yılı kazı çalışmaları sürüyor.
DHA'nın haberine göre Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Yunusemre Belediyesi ve Aliağa Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen kazı çalışmalarında, kentte gladyatör dövüşlerinin yapıldığına dair yazıt bulundu. Üzerinde savaşçıların ve düelloların yer aldığı yazıt koruma altına alınırken, incelemeler sürüyor.
Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "Agora binası Aigai Antik Kenti'nin 3 katlı olan özel binalarından biri. Yapının 3'üncü katında, sütunların üzerinde bulunan büyük bloklar üzerinde yazıtlar ele geçirildi. Bu yazıtlar üzerinde inceleme yaptık. Yazıtlar üzerinde tanrı Apollon'un adı geçiyor ve dönemin imparatorunun adına düzenlenmiş festival ve oyunlardan bahsediliyor. Bu yazıtların üzerinde sadece bu oyunların içeriğiyle ilgili bilgilerin olması bizim açımızdan çok önemli.
M.S. 17 yılında Batı Anadolu'da çok büyük bir deprem felaketi yaşanıyor. Aliağa'dan, Alaşehir'e kadar 12 tane büyük kent yıkılmış. Bunun sonrasında da imparator Tiberius kentlere yardımda bulunmuş, sonrasında kentler yeniden imar edilmiş. Bizim elimizdeki yazıtta da kentin yeniden imar edildiğine dair ifadeler var. Muhtemelen 17 yılından sonra kent çok ciddi zarar görmüş. İmparatorun yardımlarıyla kent ayağa kaldırılmış ve devamında da bunu kutlamak içinde festival ve oyunlar düzenlenmiş. Bu oyunlardan biri de gladyatör oyunları.
Burada savaş arabalı ve ağla başta olmak üzere 4 farklı gladyatör dövüşü yapılmış. Bunu yazıtların üzerinden okuyabiliyoruz. Yazıtlarda gladyatörlerin isimleri yazıyor. Kim oldukları, özgür mü, köle mi oldukları yazıyor. Bir de ne tür bir gladyatör dövüşçüsü olduğu anlatılıyor. Onun dışında kazandıkları savaş sayıları yazıyor. Gladyatör oyunları antik dönemde her yerde yapılmıyor. Önemli bir etkinlik bu. Ciddi bir emek ve para harcanması gerekiyor. Elbette ki özel durumlarda düzenleniyor. Buradaki durumda, kentin yeniden imar edilmesi açıdan çok önemli bir festival sonrası bu düzenlenmiş. Her kente olacak bir şey değil. Bu aslında kentin ekonomik gücünü de gösteriyor" diye konuştu.
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