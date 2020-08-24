Aigai'de 2020 kazıları, taş duvar ustası "Koca Dayı"nın anısına yapılıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılında başlayan kazı çalışmalarına gönüllü olarak katılan, ören yerinde pek çok tarihi buluntunun ortaya çıkarılmasında ve restorasyonunda önemli rol oynayan Köseler Mahallesi sakini Mehmet Akbay, yaklaşık 3 hafta önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.
Sevecenliği ve özverili çalışmasıyla iz bırakan taş ve duvar ustası "Koca Dayı'nın" zamansız vefatı kazı ekibinde büyük üzüntüye yol açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde devam eden kazı çalışmaları, kazı ekibi tarafından "Koca Dayı"ya adandı.
Kazı başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, AA muhabirine "Koca Dayı" olarak bildikleri Mehmet Akbay'ın kişiliği, insanlara yaklaşımıyla kalabalık kazı ekibi içinde öne çıkan isimlerden biri olduğunu, değerli bir mesai arkadaşlarını kaybettikleri için büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.
- "2020 kazılarını Koca Dayı'ya adadık"
Sezgin, "Koca Dayı"nın bütün kazı ekibinde etki bıraktığına işaret ederek, "Çok neşeli, sevecen ve bilge birisiydi. Hatta biz onun için kendi aramızda modern çağın köy filozofu derdik. Köylerde lakaplar vardır, çoğu zaman asıl adını bile unutursunuz. 'Koca' lakabı aslında ermişlikten ve bilgelikten kaynaklanıyor. Çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Biz 2020 kazılarını kendisine adadık, umarım huzur içinde yatıyordur." diye konuştu.
Mehmet Akbay'ın mesai arkadaşlarından Hüseyin Uyanık, "Koca Dayı" ile aynı köyde yaşadıklarını, çocukluğundan beri tanıştığı arkadaşının her yaştan insanla onun seviyesine inerek iletişim kurduğunu ve neşeli bir kişilik olduğunu ifade etti.
Kazı ekibinden Yasin Akcan da "Koca Dayı"nın kabiliyetli bir taş ve duvar ustası olduğuna dikkati çekerek, "Kendisi Aigai'ya çok değer katmıştır. Taşları işlemede ve duvar örmede çok yetenekliydi, taban döşemelerinin ortaya çıkarılmasında ustalığını göstermişti. Köyümüz Köseler'de de sevilen sayılan bir büyüğümüzdü." diye konuştu.
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