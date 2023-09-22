Aigai Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık kandiller bulundu

Birincisi kandillerde yakıt olarak aydınlanmada, ikinci olarak da vücudu yağlamak için. Mutfakta ise daha az kullanılıyor. Bu kandiller bize çok şey ifade ediyor. Antik kentin arazisi zeytinyağı yetiştiriciliği için uygun ama bir yandan da şunu söylemeliyim, en çok karşılaştığımız menengiç (çitlembik) ağacı.