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Aidat tartışması kanlı bitti! Yöneticiyi cami avlusunda bıçakladı

Ankara'da bir genç, aidat nedeniyle daha önce tartıştığı apartman yöneticisini cami avlusunda darp edip, bıçakladı

Giriş: 30.05.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Aidat tartışmasında yöneticiyi bıçakladı
DHA

Ankara'da Aykut K. (27), aidat tartışmasında apartman yöneticisi Mürsel U.'yu (79) bıçakladı.

Olay, geçen cumartesi günü Etimesgut ilçesindeki caminin avlusunda meydana geldi. Aykut K., aidatı ödemediği için kendisine tepki gösteren apartman yöneticisi Mürsel U.'yu cami avlusunda görünce saldırdı.

Olayda Aykut K., Mürsel U.'yu darp edip bıçakladı. Yaralanan Mürsel U., çağrılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mürsel U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Aykut K., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Aykut K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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