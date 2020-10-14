Fırından gelen mis gibi koku ve lezzet dolu bir çay keyfi... İşte mutluluk anlarını doyasıya yaşamak bu kadar kolay bir tariften geçiyor. Ahududu ve yulafın muhteşem birlikteliği ile yaptığınız ahududu ve yulaflı kurabiyeler, hem sizleri hem de miniklerinizi çok mutlu edecek. Hadi o zaman! Şimdiden ellerinize sağlık.

Kaç Kişilik: 12 adet

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Ahududu Ve Yulaflı Kurabiye İçin Gereken Malzemeler:

4 çorba kaşığı yoğurt

10 adet ahududu

1,5 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi

15 çorba kaşığı yulaf kepeği

1 avuç kabak çekirdeği içi

6 kare bitter çikolata

Ahududu ve Yulaflı Kurabiye Yapılışı:

Yoğurt ve ahududu blender ile çırpılır.

Başka bir kapta sıcak su ve pekmez karıştırılır.

Sıcak su karışımı üzerine ahududulu yoğurt ilave edilir ve karıştırılır.

Karışıma kabak çekirdeği içi ilave edilir.

Kıvam alana kadar yulaf kepeği ilave edilir.

Kıvama gelen karışım kaşık yardımı ile yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aktarılır.

180 derecede 30 dakika pişirilir, pişmesine yakın üzerine bitter çikolata koymayı unutmayın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Sıvı karışıma yulaf eklerken hafif sıvı kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

Yanında buz gibi bir süt veya soğuk yeşil çay ile yaz aylarında vazgeçilmez oluyor .

180 derece de yavaş yavaş pişirilmelidir.